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Manchester United, Ruben Amorim ile yokuş aşağıya... Tarihte görülmemiş! Son 60 yılın en kötü istatistiği...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
31.12.2024 08:03
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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, sahasında ağırladığı Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu ve son 60 yılın en kötü istatistiğine Ruben Amorim ile imzasını attı. Öte yandan kırmızı şeytanlılar son 6 maçında toplamda 5 yenilgi yaşadı. İşte detaylar...

Manchester United, Ruben Amorim ile yokuş aşağıya... Tarihte görülmemiş! Son 60 yılın en kötü istatistiği...

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, taraftarı önünde Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

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Old Trafford'da oynanan maçta Newcastle'a galibiyeti 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton ile buldu.

ALTAY BAYINDIR YEDEKLER ARASINDA

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Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, maçta yedek kulübesinde yer aldı.

SON 6 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET

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Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inden mağlup ayrılan Manchester United, 22 puanla 14. sırada kalarak kötü bir görüntüye adını yazdırdı. Newcastle United ise puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.

SON 60 YILIN EN KÖTÜ İSTATİSTİĞİ

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Manchester United, Aralık ayında kalesinde 18 gol görerek, kulüp tarihindeki son 60 yılda bir ayda en fazla gol yeme rekorunu kırdı.

RAKİP LIVERPOOL

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Manchester United, Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool'a konuk olacak. Newcastle United ise deplasmanda Tottenham'ın rakibi olacak.

Anahtar Kelimeler:
Manchester United ingiltere premier lig
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