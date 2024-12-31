Manchester United, Ruben Amorim ile yokuş aşağıya... Tarihte görülmemiş! Son 60 yılın en kötü istatistiği...

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Manchester United, taraftarı önünde Newcastle United'a 2-0 mağlup oldu.
Old Trafford'da oynanan maçta Newcastle'a galibiyeti 4. dakikada Alexander Isak ve 19. dakikada Joelinton ile buldu.
Manchester United'da milli futbolcu Altay Bayındır, maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Premier Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inden mağlup ayrılan Manchester United, 22 puanla 14. sırada kalarak kötü bir görüntüye adını yazdırdı. Newcastle United ise puanını 32'ye yükselterek 5. sıradaki yerini korudu.
Manchester United, Aralık ayında kalesinde 18 gol görerek, kulüp tarihindeki son 60 yılda bir ayda en fazla gol yeme rekorunu kırdı.
Manchester United, Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool'a konuk olacak. Newcastle United ise deplasmanda Tottenham'ın rakibi olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum