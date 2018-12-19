SPOR

Manchester United sezon sonuna kadar Solskjaer'e emanet

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.12.2018 13:26 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörlüğünü, sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'in yapacağı açıklandı.

Manchester United sezon sonuna kadar Solskjaer'e emanet

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın teknik direktörlüğünü, sezon sonuna kadar Ole Gunnar Solskjaer'in yapacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun yerine geçici olarak Manchester United'ın eski futbolcusu Solskjaer getirildi.

Takımı sezon sonuna kadar çalıştıracağı belirtilen 45 yaşındaki Norveçli teknik adam, 2015'ten bu yana ülkesinin Molde kulübünün teknik direktörlüğünü yapıyordu. Manchester United formasını 1996'dan 2007'ye kadar giyen Solskjaer, 366 maçta 126 gol atmıştı.


İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileriİçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri
Chelsea'den İsco'ya inanılmaz rakamChelsea'den İsco'ya inanılmaz rakam
Mourinho eski günlerini arıyorMourinho eski günlerini arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Premier Lig Manchester United

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Abdullah Gül yeni parti kuracak mı? En yakınındaki isim açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlana’nın asıl kabrinin girişini gördü! 4. Murat'tan sonra bir ilk!

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Galatasaray Flamur Gashi'yi denemeye aldı

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye istediği golcü: Mbaye Diagne!

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye istediği golcü: Mbaye Diagne!

Jardel Fernando için Corinthians'ın teklifini getirdi

Jardel Fernando için Corinthians'ın teklifini getirdi

Martin Skrtel için Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi!

Martin Skrtel için Barcelona'nın devreye girdiği iddia edildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Mesut Özil'in 28 milyon euroya Inter'e transfer olacağı iddia edildi!

Mesut Özil'in 28 milyon euroya Inter'e transfer olacağı iddia edildi!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Tottenham'dan Cengiz Ünder için 52 milyon Euro'luk teklif

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Chelsea, Kante ile 5 yıllık sözleşme yeniledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de ırkçı harekete 4 yıl statlara girememe cezası

Irkçı harekete 4 yıl statlara girememe cezası

Manchester United sezon sonuna kadar Solskjaer'e emanet

Manchester United Solskjaer'e emanet

Chelsea'den Isco için 70 milyon Pound

Chelsea'den İsco'ya inanılmaz rakam

Jose Mourinho eski günlerini arıyor

Mourinho eski günlerini arıyor

Jose Mourinho Manchester United'dan 162 milyon TL tazminat alacak!

Mourinho'nun tazminatı dudak uçuklattı!

Manchester United, Jose Mourinho'yu kovdu!

Dünyaca ünlü teknik direktör kovuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.