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Manchester United, Solskjaer ile eski günlerine dönüyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.03.2019 11:18 | Son Güncelleme

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımın başında çıktığı 17 resmi müsabakada 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ligde üst sıralara yükselen Solskjaer'in öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde de Paris Saint-Germain'i saf dışı bıraktı.

Manchester United, Solskjaer ile eski günlerine dönüyor

İngiliz ekibi Manchester United, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile eski günlerine geri dönüş sinyalleri veriyor. Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool'a 3-1 yenildikten sonra teknik adam Jose Mourinho ile yolları ayıran Manchester, takımı Norveçli Solskjaer'e emanet etti. Mourinho ile ligde 17 haftada 7 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde eden İngiliz ekibi, Solskjaer ile çıktığı 12 lig maçında ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve hiç mağlup olmadı. Mourinho'lu dönemde 26 puan toplayan Kırmızılar, Norveçli çalıştırıcı ile 32 puan aldı ve üst sıralara tırmandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ
Manchester United, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i eledi. Son 16 Turu ilk maçında Old Trafford'da rakibine 2-0 yenilen Solskjaer'in öğrencileri, Fransa'daki maçta PSG'i 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ekip oldu.

17 MAÇTA 1 YENİLGİ
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'ın başında Premier Lig'de 12, İngiltere FA Cup'ta 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda İngiliz ekibi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Solskjaer sadece Paris Saint-Germain'e yenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ole Gunnar Solskjaer Manchester United

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