Manchester United, Talisca için ısrarcı

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Talisca için Portekiz gazetesi A BOLA'dan yeni bir iddia daha geldi. Haberde Brezilyalı yıldızın sezon sonunda Manchester United'a transfer ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Gazetede, Talisca ısrarını sürdüren İngiliz ekibinin, Benfica'ya 35 milyon Pound (40 milyon Euro) önerdiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğunu da ifade edildi. Benfica ile yapılan anlaşma gereği Beşiktaş'ın bu ayın sonuna kadar Brezilyalı yıldızın bonservisini 21 milyon Euro'ya alma önceliği bulunuyor. (SABAH)
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