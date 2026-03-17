Manchester United'tan Beşiktaş'a çılgın takas teklifi: Altay'ı alın onu verin!

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden biri kaleci takviyesi olurken, listenin zirvesinde Manchester United’da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır yer alıyor.

ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

İngiliz ekibinde istediği süreleri alamayan milli kaleci için Beşiktaş devreye girdi. Yönetimin, Altay Bayındır’ı kadroya katmak adına farklı formüller üzerinde çalıştığı ve transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacağı belirtiliyor.

NDIDI'Yİ VER ALTAY'I AL

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, daha önce de radarına aldığı Wilfred Ndidi için sezon sonunda yeniden girişimlere başlayacak. Bu doğrultuda Altay Bayındır’ın da içinde bulunduğu bir takas ihtimali gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN’DAN ONAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Altay Bayındır transferine sıcak baktığı ve milli kalecinin kadroya katılmasına onay verdiği ifade ediliyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin takas formülüyle sonuçlanabileceği konuşuluyor.