SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Manchester United'tan Beşiktaş'a çılgın takas teklifi: Altay'ı alın onu verin!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kaleci arayışında rotasını Altay Bayındır’a çevirdi. Manchester United’da yeterli süre bulamayan milli file bekçisi için takas formülü gündeme gelirken, teknik direktör Sergen Yalçın’ın transfere onay verdiği öğrenildi. Öte yandan sürpriz bir takas ihtimali de gündemde.

Cevdet Berker İşleyen
Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların öncelikli hedeflerinden biri kaleci takviyesi olurken, listenin zirvesinde Manchester United’da forma şansı bulmakta zorlanan Altay Bayındır yer alıyor.

ALTAY BAYINDIR HAMLESİ

İngiliz ekibinde istediği süreleri alamayan milli kaleci için Beşiktaş devreye girdi. Yönetimin, Altay Bayındır’ı kadroya katmak adına farklı formüller üzerinde çalıştığı ve transferi gerçekleştirmek için şartları zorlayacağı belirtiliyor.

NDIDI'Yİ VER ALTAY'I AL

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, daha önce de radarına aldığı Wilfred Ndidi için sezon sonunda yeniden girişimlere başlayacak. Bu doğrultuda Altay Bayındır’ın da içinde bulunduğu bir takas ihtimali gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN’DAN ONAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Altay Bayındır transferine sıcak baktığı ve milli kalecinin kadroya katılmasına onay verdiği ifade ediliyor. Taraflar arasında yapılacak görüşmelerin ardından transferin takas formülüyle sonuçlanabileceği konuşuluyor.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Manchester United Altay Bayındır son dakika beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.