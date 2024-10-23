Manchester United Teknik Direktörü Erik Ten Hag basın toplantısında Jose Mourinho hakkında konuştu! ''Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır''

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Son dönemde eleştirilerin hedefi olan Hollandalı teknik adam, yaptığı demeçlerle gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta sonu Manchester United, Brentford'u 2-1 yenerek bir aydan uzun bir sürenin ardından ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla rahat bir nefes alan Erik ten Hag, Kadıköy'de oynanacak olan kritik maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'deki maça 10 eksikle başlayacak olan İngiliz devinde Teknik Direktör Erik ten Hag "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

''KAZANMAMIZ GEREKİYOR''

Oynanacak kritik mücadele hakkında konuşan Ten Hag, "Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz, önümüzde büyük bir fırsat var. Bunun için de maçları kazanmamız gerekiyor. 2 maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ve yarın kazanmalıyız. Kolay değil ama biz bir takım olarak bununla başa çıkacağız. Önümüzde çok maç var. Oyuncular çok maç oynamayı da severler. İyi bir adım attık, bu yönde devam edeceğiz. Elimizdeki oyuncularla mücadele edeceğiz. Sakatlık olmamasını diliyorum." diye konuştu.

''MOURINHO İLE AYNI DOĞRULTUDA İLERLİYORUZ''

Portekizli teknik adam hakkında ten Hag, "Biz de Mourinho da pek çok kupa kazandık. Futbolda kendinizi her zaman ispatlamanız gerekiyor. Her zaman da kazanmak zorundasınız. Günün sonunda, yıl sonunda nereye geldiğiniz önemli. Ben eminim ki Mourinho Fenerbahçe'yi hedefe ulaştıracaktır. Biz de aynı doğrultuda ilerliyoruz." sözlerini sarf etti.

''FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM''

Önemli oyuncuları olduğunu dile getiren Erik Ten Hag "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Daha önce Manchester United'ta Fred ve Sofyan Amrabat ile Dusan Tadic ile de Ajax'ta beraber kupalar kazandık. Biz karşımızdaki takımı ne çok büyük ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak ve bu doğrultuda sonuçlar almak istiyoruz." diyerek konuşmasını sonlandırdı.