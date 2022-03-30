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Mancini sinyali verdi! Türkiye'ye mi dönüyor?

30.03.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'nın, A Milli Takımımız'ı 3-2 yendiği maçın ardından Roberto Mancini, "Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" dedi.

Mancini sinyali verdi! Türkiye'ye mi dönüyor?

Dünya Kupası yolunda yarı finalde Kuzey Makedonya'ya flaş bir şekilde yenilerek Katar vizesi alamayan İtalya, dostluk maçında A Milli Takımımız'ı 3-2 yendi. Maçın ardından Gök Mavililer'in teknik direktörü Stefan Kuntz, Türk taraftarlara övgüler yağdırdı.

"YENİDEN TÜRKİYE NEDEN OLMASIN?"

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2013-2014 yılları arasında Galatasaray'ı çalıştıran İtalyan hoca, Konya'daki maçın ardından, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için harikaydı. Türkiye'yi çok seven bir insanım. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Burada çok yakın dostlarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın? Gelecek ne gösterir bilinmez ancak Türkler arasında olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.


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Galatasaray Futbol Kulübü İtalya Milli Futbol Takımı
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