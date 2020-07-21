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Mandalarda suni tohumlama proje toplantısı yapıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 11:11 | Son Güncelleme

Mandalarda suni tohumlama proje toplantısında konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Uygulanacak proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün olacaktır” dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2020 yılında başlatılması planlanan Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Manda türünde suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında toplantı gerçekleştirildi.

Mandalarda suni tohumlama proje toplantısı yapıldı

Mandalarda suni tohumlama proje toplantısında konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Uygulanacak proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün olacaktır” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 2020 yılında başlatılması planlanan Suni Tohumlama Uygulamaları ile Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Manda türünde suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Manda ırkının devamlılığı, verim özelliklerinin arttırılması ve ıslah çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına suni tohumlama büyük önem arz etmektedir. Uygulanacak proje kapsamında manda ıslahında yeni bir döneme geçilerek daha sağlıklı ve kaliteli bir gen elde edilecek ve bu sayede mandalarda et ve süt üretiminde daha verimli bir sonuç almak mümkün olacaktır” diye konuştu.
Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden Veteriner Hekim Hakan Ülgey, Veteriner Hekim Hüseyin Kürşat Yöreci, Samsun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Metin, Birlik üyesi ve Hayvan Sağlığı & Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar ve ilgili personel katıldı.
Projede kullanılmak üzere gerekli sarf malzemelerinin planlanması yapılarak ekipman tedarik çalışmalarının başlatılması ile ilgili bilgilendirme ve istişare yapılmasıyla toplantı sona erdi.

Mandalarda suni tohumlama proje toplantısı yapıldı

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