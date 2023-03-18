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Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu İstanbul filmi nerede çekildi? Yeniden izleyiciyle buluşuyor!

18.03.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mandıra Filozofu filminin ikincisi olan Mandıra Filozofu İstanbul, yayınlandığı tarihten itibaren büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Bu akşam tekrar izleyiciyle buluşacak olan filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler merak edildi. 'Karşıyım' repliğiyle hafızalarda yer edinen film ile ilgili araştırmalar sıklaşmış durumda. Peki Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu İstanbul filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

Mandıra Filozofu İstanbul filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mandıra Filozofu İstanbul filmi nerede çekildi? Yeniden izleyiciyle buluşuyor!

Mandıra Filozofu yani Mustafali köyünden kalkıp İstanbul'a geliyor. İlk filmiyle beğeni toplayan Mandıra Filozofu, ikinci devam filmi Mandıra Filozofu İstanbul ile izleyici karşısına çıkıyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan Mandıra Filozofu İstanbul konusunu ve oyuncu kadrosuna dair detayları haberimizde yer verdik...

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mandıra Filozofu, filminin devamı niteliğindeki yapım; bu sefer İstanbul'u ve İstanbul'da yaşayan insanları konu almaktadır. Mandıra Filozofu, Mustafali, Bodrum'un Çökertme köyünden kalkıp İstanbul'a geliyor. Köyünde bir lokma bir hırka yaşayan Mustafali, bu kez İstanbul üzerinden modern dünya ile çarpışmaya geliyor.

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Mandıra Filozofu İstanbul filmi için "İlk filmi seyredenlerin büyük bir çoğunluğu 'Çökertme'de Mandıra Filozofu olmak kolay. İstanbul'da nasıl olacak?' diye sordular. Bu sorular beni ikinci film için harekete geçirdi diyen Senarist Birol Güven, Mandıra Filozofu İstanbul filmini böyle çekmeye karar verdiğini söyledi.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI

Mandıra Filozofu İstanbul filminin yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu Müfit Can Saçıntı yapmaktadır. Aynı zamanda filmde Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, Birol Güven, Mahir İpek, Alper Düzen, Uğur Alibaşoğlu, Nihan Durukan, Zinaida Chistol, Mehmet Auf ve Abdullah Şahin yer almaktadır.

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MANDIRA FİLOZOFU İSANBUL NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yapımı Mandıra Filozofu'nun çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleştirilmişti. Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünden kendisi ve annesini yıllar evvel terk edip İngiliz başka bir kadınla evlenen artık ölüm döşeğinde ve gırtlak kanseri olan babası ile helalleşmek için İstanbul'a gelir.

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