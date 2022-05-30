Mandıra Filozofu İstanbul filminin hikayesi Birol Güven tarafından kaleme alındı. Aynı zamanda Birol Güven, Mandıra Filozofu filminin yapımcılığını da yaptı. Peki Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir? İşte merak edilenler...

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünden kendisi ve annesini yıllar evvel terk edip İngiliz başka bir kadınla evlenen artık ölüm döşeğinde ve gırtlak kanseri olan babası ile helalleşmek için İstanbul'a gelir.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Nihan Durukan - Özlem

Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri

Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim

Mahir İpek - Satış Koçu

Gülnihal Demir - Gülfidan

Birol Güven - Patron

Abdullah Şahin - Cumhur

Alper Düzen - Hilmi

Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi

Zinaida Chistol - Elizabeth



