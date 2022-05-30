Mandıra Filozofu İstanbul filminin hikayesi Birol Güven tarafından kaleme alındı. Aynı zamanda Birol Güven, Mandıra Filozofu filminin yapımcılığını da yaptı. Peki Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir? İşte merak edilenler...
Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünden kendisi ve annesini yıllar evvel terk edip İngiliz başka bir kadınla evlenen artık ölüm döşeğinde ve gırtlak kanseri olan babası ile helalleşmek için İstanbul'a gelir.
Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
Nihan Durukan - Özlem
Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri
Uğur Alibaşoğlu - Halil İbrahim
Mahir İpek - Satış Koçu
Gülnihal Demir - Gülfidan
Birol Güven - Patron
Abdullah Şahin - Cumhur
Alper Düzen - Hilmi
Mehmet Auf - İnsan Kaynakları Görevlisi
Zinaida Chistol - Elizabeth
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