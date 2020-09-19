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MandırAna filminin çekimleri başladı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Yönetmen, yapımcı ve senaryo koltuğunda oturanların tamamı Muğlalı olan Ege komedisi ‘MandırAna’ filminin çekimleri Menteşe’nin Kozağaç mahallesinde başladıFilmin yönetmenliğini İlhan İnce, yapımcılığını Zafer Kaya ve Selahattin İnce, Genel yönetmenliğini Mustafa Kara, Hikâye ve Senaryosu da Zafer Kaya tarafından yazılan komedi türü ‘MandırAna’ sinema filminde Muğlalı birçok ünlü oyuncu yer alıyor.Kozağaç Mahallesindeki çekimlerine Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

MandırAna filminin çekimleri başladı

Yönetmen, yapımcı ve senaryo koltuğunda oturanların tamamı Muğlalı olan Ege komedisi ‘MandırAna’ filminin çekimleri Menteşe’nin Kozağaç mahallesinde başladı
Filmin yönetmenliğini İlhan İnce, yapımcılığını Zafer Kaya ve Selahattin İnce, Genel yönetmenliğini Mustafa Kara, Hikâye ve Senaryosu da Zafer Kaya tarafından yazılan komedi türü ‘MandırAna’ sinema filminde Muğlalı birçok ünlü oyuncu yer alıyor.
Kozağaç Mahallesindeki çekimlerine Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Köy Koop Genel Başkanı Eray Çiçek, “Kooperatifçilik konusunun işlendiği bu Ege Komedisinin ilimizde çekiliyor olması bizler için çok önemli. Yıllardır bizler Kooperatifçilik konusunda film yaptırabilir miyiz diye düşünürken, Zafer Kaya ve Selahattin İnce böyle bir projeyi hayata geçirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz de Köy Koop Genel Merkezi olarak bu projeyi destekliyor, filmi izlemek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

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