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Mandzukic Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 15.07.2018 21:00 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 yenilerek şampiyonluğu kaçıran Hırvatistan büyük üzüntü yaşarken yıldız forvet Mario Mandzukic, Dünya Kupası tarihine geçti. Mario Mandzukic, Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu ve adını tarihe yazdırdı.

Mandzukic Dünya Kupası finalinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan ilk futbolcu oldu!

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya 4-2 yenilerek ikinci oldu. Maçın ardından Hırvat futbolcular büyük üzüntü yaşarken göz yaşlarına hakim olamadılar.

Hırvatistan'ın tecrübeli forveti Mario Mandzukic ise Dünya Kupası finalinde attığı gollerle tarihe geçmeyi başardı.

Mücadelenin 18. dakikasında kendi kalesine gol atan Mandzukic, 69. dakikada ise Fransa filelerini havalandırdı. Mandzukic, Dünya Kupası finalinde hem rakip kaleye hem de kendi kalesine gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Mario Mandzukic, Dünya Kupası'nda 5 maçta forma giydi ve rakip filelere 2 gol bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Hırvatistan Mario Mandzukic

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