Maneskin'in solisti Damiano David tanga pantolonuyla MTV Müzik Ödülleri'ne damga vurdu! Performansa sansür tepkisi

MTV Müzik Ödülleri bu yıl büyük bir etkinlikle sahiplerini buldu. New Jersey’deki Prudential Center’da düzenlenen etkinlikte birçok yıldız sahneye çıkarak hem performans sergiledi hem de ödülleri topladı.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın birincisi İtalyan rock müzik grubu Maneskin de gecede hem ödül hem de sahne aldı. Maneskin’in canlı yayında yaptığı performans sosyal medyayı salladı.

TEPKİ ÇEKEN ANLAR

Grubun bas gitaristi Victoria De Angelis meme ucu minik bir detayla sansürlenmişti. Victoria De Angelis’in performans sırasında elbisenin azizliğine uğraması ve meme ucunu belli etmesi üzerine MTV performansa sansür uygulayarak reklamlara gitti. Bu durum Maneskin hayranlarının büyük tepkisini çekti.

MTV performansında grubun solisti Damiano David ise yarı çıplaktı. David'in kalçasını ortada bırakan tanga detaylı pantolonu olay oldu.

MTV'nin performansın bir kısmında reklama gitmesi ise "Bu ne saçmalık?", "Performansın en iyi yeriydi" yorumlarına sebep olsu.



