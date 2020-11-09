Mango nasıl yenir? Mango nasıl kesilir ve soyulur?

Güneydoğu Asya ve Hindistan'da 4.000 yılı aşkın süredir yetiştirilen mango, benzersiz bir tat ve şekle sahip. Farklı boyutlara ve renge sahip mangolar arasından seçim yapmak güç olabilir. Üstelik yetiştiği bölgelere göre mangolar arasında çeşitli farklar bulunur. Örneğin tipik Meksika mangosu Asya mangolarına göre daha yuvarlaktır. Sarı rengi ile daha az lif içerdiği için de daha pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Faydaları saymakla bitmeyen mangonun özelikle göz sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcut. Peki, lezzetli mango meyvesi nasıl yenir, nasıl soyulur? İşte merak edilenler... Mango Nasıl Yenir? Mango diğer tropik meyvelere kıyasla daha çok yönlüdür. Elbette çiğ olarak tüketebileceğiniz gibi, Asya mutfağının gözdesi bu meyveyi ana yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Egzotik lezzeti ile mango, bir süre sonra yaratıcılığınızı geliştirerek mutfağınızı füzyon mutfağına çevirmenizi sağlayabilir. Küçük bir tavsiye; özellikle Uzak Doğu esintili tavuk yemeklerinde lezzeti katlayan mango, püre olarak servis edildiğinde kuzu yemeklerini de farklı bir boyuta taşır.

Mango Nasıl Soyulur ve Yenir? l Soymak istediğiniz mangoyu iyice yıkayın.

l Mangoyu dik bir biçimde kesme tahta üzerine yerleştirin. Sapını üstten elinizle tutun, keskin bir bıçak yardımıyla üst taraftan kabuğuna çok derin olmayan bir kesik atın. Kabuğu aşağıya doğru şeritler halinde ince şeritler halinde kesin. Mangoyu bıçakla soymak isterseniz, kemik sıyırma bıçağı benzeri bir bıçak kullanabilirsiniz.

l Mangoyu sebze soyacağı ile tıpkı salatalığın kabuğunu soyar gibi soymanız da mümkün. Tüm kabuğu soyduktan sonra meyvenin üstünde kalan sapını ve dibini bıçak yardımıyla kesebilirsiniz. Mango Nasıl Kesilir ve Yenir? l Mango orta kısmında oldukça sert bir çekirdeğe sahip. Bu nedenle mangoyu ortadan kesmeye çalışmayın. Kabukları soyulmuş mangoyu kesme tahtasının üzerine dik olarak yerleştirin. Meyveyi üç parçaya bölecek şekilde önce tam ortanın biraz sağından, sonra da solundan kesin. Böylelikle meyvenin etli kısmına sahip iki parçanız olur. Ortada kalan kısım ise meyvenin çekirdeğinden oluşur. Çekirdekli kısmın etrafında kalan etli meyveyi sıyırabilirsiniz ancak çekirdeği yemeyin. Diğer parçaları arzu ettiğiniz gibi dilimleyin.

l Soyulmuş olgun mangoyu elbette tıpkı elma gibi ısırarak da yiyebilirsiniz!

l Mangonun kabuğu meyvenin kendisi kadar lezzet içermez. Aksine oldukça acı bir tada sahiptir. Üstelik mangonun kabuğunu tüketmek alerjik reaksiyona neden olabilir. Bu nedenle mangoyu kabuklu tüketmekten kaçının.

l Her ne kadar kabuğu yenilmese de mangoyu kabuğunu soymadan kesmeniz ve sonrasında kabuğundan ayırmanız da mümkün. İyice yıkanmış mangoyu kesme tahtası üzerinde çekirdekli kısım orta parçada kalacak şekilde boydan üç parçaya bölün.

l Çekirdekli sert parçayı kenara ayırın.

l Yumuşak etli parçaların her birini üçer dilime ayırın. Bu haliyle mango dilimleri oldukça küçük kavun dilimlerini andırır.

l Etli meyveyi fileto çıkarır gibi bıçak yardımıyla kabuğundan sıyırın. Satın aldığınız mango daha yuvarlak ise bıçak yerine kaşık da kullanabilirsiniz.

l Kabuğu soyulmuş, dilimlenmiş lezzetli mango meyvesini bekletmeden yiyebilirsiniz. Ancak hemen tüketmeyecekseniz mango dilimlerini kilitli poşetlere doldurarak derin dondurucuya koyabilirsiniz.