Maniatis oyundan çıkınca tepki gösterdi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor'da oyuncu değişikliği sırasında dikkat çeken bir tepki ortaya çıktı.

Alanyaspor'un 2-0 geriye düşmesinin ardından konuk ekip teknik sorumlusu Mustafa Camunak oyuncu değişikliğine gitti. 35. dakikada Alanyaspor'da Giannis Maniatis yerine oyuna Lucas Villafanez dahil oldu.

Bu oyuncu değişikliği sırasında Giannis Maniatis oyundan alınmasına tepki gösterdi ve bir süre kulübedeki Mustafa Camunak ile tartıştı.

