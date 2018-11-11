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Maniatis oyundan çıkınca tepki gösterdi!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 11.11.2018 19:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da beklenmeyen bir tartışma yaşandı. Fenerbahçe ile karşılaşan Alanyaspor'da Maniatis oyundan çıkmasına sert tepki gösterdi.

Maniatis oyundan çıkınca tepki gösterdi!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor'da oyuncu değişikliği sırasında dikkat çeken bir tepki ortaya çıktı.

Alanyaspor'un 2-0 geriye düşmesinin ardından konuk ekip teknik sorumlusu Mustafa Camunak oyuncu değişikliğine gitti. 35. dakikada Alanyaspor'da Giannis Maniatis yerine oyuna Lucas Villafanez dahil oldu.

Bu oyuncu değişikliği sırasında Giannis Maniatis oyundan alınmasına tepki gösterdi ve bir süre kulübedeki Mustafa Camunak ile tartıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Giannis Maniatis Mustafa Camunak

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