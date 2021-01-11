YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor

Manisa Ahatlar köyünün 136 yıllık camisinin kalem işi süslemeleri göz kamaştırıyor

11.01.2021 11:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İKÇÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Halil İbrahim Eryılmaz: - "Anadolu’nun ücra bir köşesinde böyle bir çalışmayla karşılaşmak şaşırtıcı. Bu motifler muhtemelen o dönemde gezici gayrimüslim nakkaş veya ressamlar tarafından çizilmiş"

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesi merkezine 40 kilometre uzaklıkta mahalle statüsündeki 300 nüfuslu Ahatlar köyünün 136 yıllık camisi, duvarlarındaki kalem işi süslemeleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, duvarları süslemelerle bezeli Ahatlar Camisi, yalnızca bölgeyi gezen ziyaretçilerin değil sanat tarihi meraklılarının ve araştırmacıların da dikkatini çekiyor.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Halil İbrahim Eryılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Özgür Yıldız ile cami hakkında iki yıl süren bir araştırma yaptıklarını ve bunu bir makalede yayımladıklarını belirtti.

Caminin geç dönem Osmanlı mimarisinin izlerini taşıdığını aktaran Eryılmaz, şöyle konuştu:

"18'inci yüzyılda Batılılaşma hareketleri ile birlikte Batı kaynaklı Barok ve Rokoko süslemeler ilk önce İstanbul'da saray çevresinde görülmeye başlandı. Bu desenlerin içine daha sonra duvar resimleri de girmeye başlamıştır. 18'inci yüzyılın yarısından itibaren Anadolu'da da kısa bir sürede duvar resimleri görülmeye başlanıyor. Bunlardan bir tanesi de Demirci Ahatlar Mahallesinin Camisi'dir. Anadolu'nun ücra bir köşesinde böyle bir çalışmayla karşılaşmak şaşırtıcı. Bu motifler, muhtemelen o dönemde gezici gayrimüslim nakkaş veya ressamlar tarafından çizilmiş."

- "Bilgelik, bereket, cenneti simgeliyor"

Eryılmaz, mahalle sakinlerinin hassasiyeti sayesinde motiflerin korunarak bugüne taşındığına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Süslemelere dikkatle baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de ağaçlardan, dallardan, yeşilliklerden ve meyvelerden bahsedilmektedir. Bunun neticesinde bilgelik, bereket, ölümsüzlük, hayat ve cenneti simgeleyen 'Hayat Ağacı' motiflerinin camide bolca kullanıldığı görülmektedir. Mihrap nişinin iki yanında uzanan 'Hayat Ağaçları', cennete yükselen bir hayatı sembolize etmektedir. Başını öne eğmiş selvi ağacı motifiyle de fanilik ve ölüm simgelenmektedir."

Süslemeler arasında cenneti, cehennemi, adaleti simgeleyen tasvirlerin de bulunduğunu aktaran Eryılmaz, "Süslemeler adeta uyarıcı bir rol üstlenerek adeta camiye ibadete gelenleri, kendilerini cehennem ateşinden uzak tutacak ve cenneti kazandıracak davranışlarda bulunmalarını ve ibadetlerini yapmalarını telkin etmektedir." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, süslemelerin çok değerli olduğunu kaydederek, böyle eserlerin yok olmaması için koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Cami imamı Veysi Bıçak da eserin kaybolmaması için mahalle muhtarı ve mahallelilerin desteğiyle gayret gösterdiklerini belirtti. İki yılda bir cami süslemelerinin vernikle kaplandığını aktaran Bıçak, ziyaretçilerin camiyi çok beğendiğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:23
İkindi
15:54
Akşam
18:15
Yatsı
19:37

Manisa Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Gürsev Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Yeni Yılmaz Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Turgutlu
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Hekimoğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Öğrenciler tabletlerine kavuştu

Öğrenciler tabletlerine kavuştu

Başlamış, modern sulama tesisine kavuştu

Başlamış, modern sulama tesisine kavuştu

Bereketli havzalar MASKİ’nin korumasında

Bereketli havzalar MASKİ’nin korumasında

Kayaaltı’da bir kilometre dere temizliği yapıldı

Kayaaltı’da bir kilometre dere temizliği yapıldı

Manisa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa'da tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Manisa’da sokak hayvanlarına mama desteği

Manisa’da sokak hayvanlarına mama desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.