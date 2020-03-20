Manisa AK Parti’nin sağlıkçılara desteği gündem oldu

AK Parti Manisa İl Teşkilatı, korona virüse karşı fedakarca çalışan sağlık personeline sosyal medya üzerinden destek oldu.

AK Parti Manisa İl Başkanlığının, gece gündüz demeden korona virüse karşı özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla Twitter’da açtığı ’#ManisaSağlıkSeferberlikte’ isimli etiket, Türkiye gündemine girdi. Kullanıcılar tarafından Manisa başta olmak üzere Türkiye’nin birçok noktasından sağlıkçılar için anlamlı paylaşımlar yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, sağlık çalışanlarının bu zor dönemde fedakarca çalıştıklarını vurgulayarak, "Allah’ın yardımı, milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız. Bizler de AK Parti Manisa İl Başkanlığı olarak sağlık çalışanlarımıza moral vermek amacıyla Twitter’dan ’ManisaSağlıkSeferberlikte’ ismiyle bir etiket açtık. Sağ olsun milletimiz de sağlık çalışanlarımıza duyarlılıklarını yaptıkları güzel ve anlamlı paylaşımlarla bir kez daha gösterdiler. Etiketimiz Türkiye gündemine girerek, en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Yaşanan bu zor süreçte özverili şekilde çalışan ülkemizdeki tüm sağlık çalışanlarına gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

