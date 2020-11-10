Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinden Ata’ya saygı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşu ile başladı. Günün anlamına ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da son yüzyılda gördüğü en büyük dehadır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82’nci yıldönümü dolayısıyla saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anlamlı bir günde toplantının gerçekleştirildiğini belirten Başkanvekili Güzgülü, “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 82. yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca ülkemizin değil dünyanın da son yüzyılda gördüğü en büyük dehadır. Bizlere bıraktığı ölümsüz eserlerin sonsuza kadar savunucusu olduğumuzu belirtiyor, büyük önderimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan’ın Ermeni işgalindeki yerlerde başlattığı savaş, çok şükür zaferle sonuçlandı. Bu bağlamda Azerbaycan’a ve şanlı ordusuna selam gönderiyoruz” dedi.