YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım

Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım

MANİSA HABERLERİ  | 31.01.2020 17:25 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere 2 milyon 399 bin lira nakdi yardım

MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen depremde binalarında hasar oluşan vatandaşlara toplam 2 milyon 399 bin 500 lira yardım yapıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Deprem sonrası Akhisar, Kırkağaç ve Saruhanlı'da bulunan 371 hafif, 184 ağır hasarlı yapı sahibine 2 milyon 399 bin 500 lira nakdi yardım yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Hafif hasara uğrayan yapı başına 2 bin 500, ağır hasarlı yapı başına ise 8 bin lira nakdi yardımın hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, depremde can kaybı yaşanmamasının yürekle su serptiğini belirtti.

Ergün depremden zarar gören vatandaşlara yardımların devam edeceğini aktardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktıOtomobili hurdaya döndü! 193 promil alkollü çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akhisar Cengiz Ergün Kırkağaç Saruhanlı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor

Berke Kaya profesyonel oldu

Berke Kaya profesyonel oldu

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Bunalıma giren bir kişi intihar etti

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Develi, “AK Parti ve CHP yoğun saldırı altında”

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Tarihi camide asırlık asker uğurlama geleneği

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Ercan Çifçi, Sivas Belediyespor’da

Manisa Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:46
Sabah
08:11
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:56

Manisa Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aksakal Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Havuzlu Eczanesi
Merkez
İplikçi Eczanesi
Merkez
Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Keman eşliğinde kitap okudular

Keman eşliğinde kitap okudular

Manisa yunusemre belediye ilçe başkanı adayı bir türlü yorulmuyor

Manisa yunusemre belediye ilçe başkanı adayı bir türlü yorulmuyor

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Astrolog Çakmakoğlu, Salihli’de İşyeri Açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.