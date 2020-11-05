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Manisa Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere psikolojik destek

MANİSA HABERLERİ  | 05.11.2020 18:55 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören ve buna bağlı olarak çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşların yanında olarak kişisel ve psikolojik destek sağlıyor.Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinde olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren personellerini bölgede görevlendirerek, İzmirli depremzedelerin yardımına koştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından evleri zarar gören ve buna bağlı olarak çadırlarda yaşamını sürdüren vatandaşların yanında olarak kişisel ve psikolojik destek sağlıyor.
Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesinde olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi depremin ilk anından itibaren personellerini bölgede görevlendirerek, İzmirli depremzedelerin yardımına koştu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gökhan Kiriş, Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanı Fırat Özcan, şube müdürleri, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelleri ile birlikte çadırda kalan depremzedelerin yanlarına giderek ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu, depremzedelere içinde çeşitli ürünlerin bulunduğu kişisel yardım paketi verdi. Bölgede çadır kurarak, depremzedelerin ihtiyaçlarına anında yanıt vermeye amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, komşunun yarasını sarmak için imkanlarını seferber etti.

“Yara sarmaya destek oluyoruz”
Kişisel ihtiyaçların olduğu yardım paketleri, çocuklar için destekler ve uzman psikologlar tarafından verilen psikolojik destek ile deprem korkusu yaşamış olan İzmirli vatandaşların deprem travmasından uzaklaşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak komşumuz İzmir’in yanındayız. Öncelikle meydana gelen deprem felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Oradaki felaketi yaşayan kardeşlerimizin yaralarını sarmalarına destek olmak için ilk andan itibaren bölgede bulunduk. Ekiplerimiz psikolojik destek de sağlıyor. Bir kez daha İzmir’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Allah, bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın” dedi.

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Turgutlu
Ozan Eczanesi
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