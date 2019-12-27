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  4. Manisa'da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu!

Manisa'da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu!

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Manisa Şehzadeler'de şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Çatı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve o esnada caddede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Gece saatlerinde meydana gelen olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Olay, 23 Aralık gece saat 01.00 sıralarında Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı yerinden fırlayarak caddeye düştü. Yaklaşık 100 metrekarelik çatı nedeniyle cadde tamamen trafiğe kapandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri tarafından yol kapatılırken, itfaiye ekipleri çatıyı düştüğü yerden kaldırdı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Olayın gece saatlerinde meydana gelmesi ve o esnada caddede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Manisa şehzadeler şiddetli fırtına çatı

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