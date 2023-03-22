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Manisa emniyeti suç örgütünü çökertti

22.03.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak suç örgütü kurduğu tespit edilen oluşum, emniyet güçleri tarafından çökertildi.

Manisa emniyeti suç örgütünü çökertti

Eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda tapu ve senet ile birlikte silahlar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Saruhanlı ilçesinde şüpheli şahısların örgütlü bir şekilde vatandaşlar üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri tespit edilmesinin ardından Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. ’Nitelikli yağma’, ’6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkındaki kanuna muhalefet’, ’Tefecilik’, ’Kasten yaralama’ gibi birçok suça karışan şüphelilerin yakalanması için 17 Mart günü saat 06.30’da eş zamanlı operasyon yapıldığı açıklandı.

ÇOK SAYIDA TAPU VE SENET ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon sonucu 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, tabancalara ait fişekler, çok sayıda borç ve tapu senedi ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınarak 20 Mart tarihinde adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 6’sının tutuklandığı, bir şüpheli şahsın ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


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