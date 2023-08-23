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Manisa emniyetinden narkotik çalışması

23.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Manisa’nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre’de vatandaşların en çok ihbarda bulunduğu mahalle, sokak, park ve metruk binalarda arama yapıldı.

Yapılan çalışmada 961 şahsın GBT’si kontrol edilirken, uyuşturucu maddelerle yakalanan 3 şahsa işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde uyuşturucu madde satan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Narko ihbar hattına gelen ihbar ve şikâyetlerin en yoğun olduğu mahalleler, sokaklar, park ve bahçeler, otoparklar, ilçe giriş-çıkış noktaları, araçların yoğunlukla bekleme yaptığı tespit edilen açık alanlarda dün akşam saat 21.00-24.00 saatleri arasında; merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre’de bulunan toplam 19 mahallede; 10 rütbeli personel, 76 polis memuru ve 2 Nmak (Narkotik Madde arama köpeği) ile yapılan Narko Sokak uygulamasında; 34 park bahçe 12 metruk bina kontrol edildi. 961 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 3 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 343 aracın kontrol edildiği uygulamada, 8 araca 29 bin 437 TL cezai işlem uygulandı. 3 parça halinde 5,43 gram esrar maddesi ve 7 adet sentetik ecza hapı ele geçirilen uygulamada, 3 şüpheli şahsa ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan adli işlem yapıldığı açıklandı.

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