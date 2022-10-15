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Manisa FK - Altay maçının ardından

15.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş: - "Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum" - Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: - "Verdikleri mücadele ve 1 puandan dolayı takımımı kutluyorum"

Manisa FK - Altay maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında sahasında Altay ile 1-1 berabere kalan Manisa FK'nin teknik direktörü Levent Eriş, "Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum." dedi.

Eriş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında başından sonuna üstün götürdükleri müsabakadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Kazanmayı arzu ettiklerini vurgulayan Eriş, "Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden bugün itibariyle memnunum. Geçtiğimiz hafta bize yakışmayan bu kulübün mazisine yakışmayan bir oyun oynamıştık. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz. Kaybettiğimiz 2 puan var ama oyuncularımın oynadığı oyundan memnunum." diye konuştu.

- Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, bazı oyuncularının eksikliğiyle maça genç bir kadroyla çıktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Oyuncularım karşılaşmayı son dakikaya kadar bırakmadığı için mutluyum. En azından 1 puanla dönüyoruz. Stratejimiz bugün baskıydı. Bloklar arasını ve blok içini sıkı tutmaktı. Etkili oyuncuları vardı Manisa FK’nin. Onları önden almaya çalıştık. Maçın büyük bir genelinde de bunu yaptık. Bireysel birkaç sıkıntı yaşadık ve öyle pozisyon verdik. Golü de öyle verdik. Eksiklerimiz vardı. İyi oyuncularımızın 4-5 tanesi yoktu. Onların yerine iyi oynayan gençler 16-17 yaşındaydı. Hepsinin alnından öpüyorum. Harika bir mücadele örneği gösterdi takım. Verdikleri mücadele ve 1 puandan dolayı takımımı kutluyorum."

Manisa FK - Altay maçının ardından

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