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Manisa FK-Boluspor maçının ardından

13.08.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: - "Beklemediğimiz bir anda stoperimiz atıldı ancak takımımız buna iyi reaksiyon gösterdi" - Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş: - "90 dakikada bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Futbolun garipliği bu işte"

Manisa FK-Boluspor maçının ardından

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçın 54. dakikasında oyuncuları Oulare'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasına takımının iyi yanıt verdiğini ve bu sayede maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk haftasında aldıkları sonucun çok değerli olduğunu kaydetti.

Sıcak bir havada yapılan karşılaşmada eksik oynamanın kolay olmadığını aktaran Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:

"Karışımızda beklediğimiz bir Manisa takımı vardı. Nizamettin ve Gakpa ile pozisyonlar arayacaklarını biliyorduk, ona göre önlemlerimizi aldık. Kazanmak için 2 ortak oyuncumuzu devreye soktuk. Beklemediğimiz bir anda stoperimizin atıldı ancak takımımız buna iyi reaksiyon gösterdi. Zaman zaman pozisyonlar bulduk neticede 90+1 de gelen golle kazanmak bizi mutlu etti."

- "Kaybetmeyi hak etmedik"

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, karşılaşmada mağlubiyeti hiç beklemediklerini dile getirdi.

Rakiplerinin 10 kişi kaldıktan sonra oyunu yavaşlatmaya çalıştığını ifade eden Eriş, "Biz daha hızlı olabilirdik. 90 dakikada bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Futbolun garipliği bu işte. Biz ikinci devre daha fazla pozisyon üretebilirdik. İlk devre daha fazla pozisyon ürettik. Enteresan bir müsabaka kaybettik, ancak kaybetmeyi hak etmedik. Bundan sonraki müsabakalarda çok daha hazır ve fiziksel olarak daha iyi hale geleceğiz. İnşallah bu mağlubiyeti, özellikle bir deplasman galibiyetiyle telafi etmeye çalışacağız. Oyuncularımızın kalitesini biliyoruz, ilerleyen müsabakalarda daha iyi hale geleceklerdir." diye konuştu.

Manisa FK - Boluspor maçının ardından

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