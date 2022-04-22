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Manisa FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

22.04.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MANİSA (AA) - Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerinde durdu.

Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Manisa FK'de sakatlıkları süren Dever Orgill ve Nizamettin Çalışkan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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