SPOR

Manisa Futbol Kulübü, İsmail Ertekin’le anlaştı

FUTBOL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:05 | Son Güncelleme

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Manisa Futbol Kulübü’nde İlker Püren’den boşalan teknik direktörlük görevine İsmail Ertekin getirildi. Manisa Futbol Kulübü, tecrübeli teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağladı. Manisa Futbol Kulübü’nün yeni teknik patronu Ertekin, kariyerinde daha önce Turgutlusporla bir kez, Bandırmasporla 2 kez ve Balıkesirsporla da iki kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Manisa Futbol Kulübü, İsmail Ertekin’le anlaştı

Manisa Futbol Kulübü’nde İlker Püren’den boşalan teknik direktörlük görevine Türk futbolunun tecrübeli isimlerinden İsmail Ertekin getirildi.

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında tecrübeli teknik adamla 1 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, 1 yıllık anlaşma sağladıkları İsmail Ertekin’le güzel günlere doğru hep birlikte yürüyeceklerini söyleyerek, “Manisa Futbol Kulübü’nün hedefi TFF 1. Lig’e yükselmektir. Bu doğrultuda Türk futbolunun daha önce önemli şampiyonluklar yaşamış ismi İsmail Ertekin hocamızı takımın başına getirdik. Bu anlaşma her iki taraf içinde hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

2004-2005’te Turgutluspor’u, 2009-2010’da Bandırmaspor’u 3’üncü Lig’de şampiyon yapan Manisa Futbol Kulübünün yeni teknik patronu İsmail Ertekin, Balıkesirspor’la 2012-2013’te 2. Lig, 2013-2014’te ise PTT 1. Lig’de mutlu sona ulaştı. İsmail Ertekin, Balıkesirspor’u 39 yıl sonra Süper Lig’e, Bandırmaspor’u ise 23 yıl sonra PTT 1. Lig’e taşıyan teknik adam olarak tarihe geçti.

PARTNERÜnlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Develispor Emre Öztürk'ü transfer ettiDevelispor Emre Öztürk'ü transfer etti
Uşakspor Berat'ı bitirdiUşakspor Berat'ı bitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TFF 2. Lig Beyaz Grup ismail ertekin

En Çok Okunan Haberler

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Bayern Münih'ten Cengiz Ünder bombası

Bayern Münih'ten Cengiz Ünder bombası

Real Madrid ve Barcelona Neymar'ın peşinde

Real Madrid ve Barcelona Neymar'ın peşinde

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

Beşiktaş galibiyeti koruyamadı!

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Süper Kupa'da rövanş!

Süper Kupa'da rövanş!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

F.Bahçe üçüncülük için sahada!

F.Bahçe üçüncülük için sahada!

Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?

Önümüzde sezon hangi lig, hangi kanalda?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Futbol Kulübü, İsmail Ertekin’le anlaştı

İşte Manisa Futbol Kulübü'nün yeni hocası

Develispor Emre Öztürk'ü transfer etti

Develispor Emre Öztürk'ü transfer etti

Uşakspor Berat'ı bitirdi

Uşakspor Berat'ı bitirdi

Ligin en genç takımı Bursaspor

Ligin en genç takımı Bursaspor

FIFA Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

Balıkesirspor'un transfer yasağı kaldırıldı

Bir flaş transfer daha açıklandı

Bir flaş transfer daha açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.