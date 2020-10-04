Manisa İl Müftlüğünden "Onlar Bize Emanet" projesi

Manisa İl Müftülüğü tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla 32 cami çevresine sokak hayvanları için mama ve su kabı yerleştirildi.

Manisa İl Müftülüğü 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü "Onlar Bize Emanet" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 32 cami çevresindeki alanlara mama ve su kabı yerleştirildi. Mama kaplarının camilere yerleştirilmesinin ardından konuşan Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, "Hayvanlar yer yüzünde bize emanet. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde, çok günahkar olan bir insanın bir su kuyusunun başına gittiğini bir köpeğin susuzluktan dilini toprağa sürttüğünü toprağın neminden istfade etmek istediğini görüyor. O köpeğe merhamet ederek o kadın ayakkabısını çıkarıyor, kuyudan ayakkabısına doldurduğu suyla o köpeğin susuzluğunu gideriyor. Bu davranışından dolayı o kadından Allah’ın razı olduğunu ve cennetine koyduğunu Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde ifade ediyorlar. Onlar bize emanet, yer yüzü bize emanet. İnsanoğlu olarak yer yüzündeki tümvarlıklardan sorumlu olduğumuzu unutmamalıyız. Camilerimiz bu şuuru insanlarımıza aktaracak" dedi.

Manisa İl Müftülüğü tarafından başlatılan projeden dolayı mutlu olduklarını belirten Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü dolayısıyla Manisa İl Müftülüğümüzün başlattığı projeden dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünya var olduğundan bugüne dünyayı hayvanlarla beraber paylaşıyoruz. Biz inananlar olarak tabi ki her canlıyı korumak ve sahip çıkmak zorundayız. Bu şekilde bir projeyle buna destek veren Manisa Müftülüğümüze teşekkür ediyorum. Hayvanları korumak tüm insanlığın görevi" diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesi olarak sokak hayvanlarının mama ihtiyacını ve bakımlarını sağladıklarını beliren Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir, "Şehzadeler Belediyesi olarak kedi ve köpek yuvaları ile mamalarının teminini yapıyoruz. Ayrıca sokak hayvanlarının bakımları için desteklerimizi veriyoruz. Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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