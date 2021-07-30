Manisa, kanat oyuncusu Guevin Tormin'i transfer etti

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, kanat oyuncusu Guevin Tormin ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için takımın yeni sezon hazırlıklarını yaptığı Afyonkarahisar'daki otelde imza töreni düzenlendi.

Kendisi siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Tormin, transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Manisa'nın çok büyük hedefleri olduğunu biliyorum. Ben de bu hedefleri gerçekleştirmek için buradayım. Manisa çok güzel bir şehir. Bu güzel şehrin hedefleri için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Törende konuşan kulüp üst yöneticisi Yılmaz Bal ve Sportif Direktör Serkan İşyapan, yeni transfer Guevin Tormin’in takıma güç katacağını belirterek, oyuncuya başarı dileklerini iletti.



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