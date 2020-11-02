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Manisa merkezde 9 kilometrelik dere temizlik çalışması tamamlandı

MANİSA HABERLERİ  | 02.11.2020 09:50 | Son Güncelleme

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde de başladığı 9 kilometrelik alanı kapsayan dere temizlik çalışmasını tamamladı.Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi il merkezinde de dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkezde de başladığı 9 kilometrelik alanı kapsayan dere temizlik çalışmasını tamamladı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde olduğu gibi il merkezinde de dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Manisa merkezde DSİ’ye ait sulama kanalında başlatılan 9 kilometrelik temizlik çalışması tamamlandı. Sulama kanalı güzergahı üzerinde yer alan Atatürk, Akpınar, Ahmet Bedevi, Nurlupınar, Turgut Özal, Kuşlubahçe ile Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde taşkın riskine son verildi.
Mahalle muhtarları da hayata geçirilen çalışmanın tamamlanmasının ardından başta Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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