Manisa merkezin içme suyu rezervleri artırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’nün başkanlığında MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı Kasım ayı 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumu gerçekleştirildi. Genel Kurulda, kuraklık ve iklim değişikliği sonrasında su kaynaklarında yaşanan azalma ile ilgili açıklama ön plana çıktı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Kasım ayı 2. Olağan Genel Kurulu 1. Oturumu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü’nün başkanlığında yapıldı. Güzgülü, il merkezinde hayata geçirilen, çalışmaların devam ettiği ve planlanan içme suyu yatırımlarından da bahsettiği Genel Kurulda, pandemi nedeniyle su tüketiminin arttığının altını çizdi. Bu yıl geçmiş yıllara göre yağış miktarında düşüş yaşandığını da ifade eden Güzgülü, MASKİ tarafından içme suyu noktasında alınan önlemleri anlattı. Olağan Genel Kurulun 1. oturumunda yer alan gündem maddeleri 24 Kasım’da yapılacak olan 2. oturumda oylanmak üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.

Bilinçsiz su kullanımı kaynaklarımızı tehdit ediyor

Manisa’nın su kaynaklarının ciddi derecede azaldığı yönünde açıklamalarda bulunan Güzgülü, “Her zaman belirttiğimiz gibi su kaynaklarımız sınırsız değil. Yüzey sularımız ve yeraltı su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Küresel ısınma, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve kirlilik, Manisa’mızı da tehdit ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre Manisa’daki yağış miktarında geçen yıla kıyasla yüzde 25’lik bir azalma var. Manisa il genelinde her yıl birçok sondajımız kuruyor. 20 sene öncesinde 50 metrelerde bulduğumuz suya, bugün 350 - 400 metrelerde ulaşıyoruz. MASKİ olarak içme suyu şebekelerimizde kayıp kaçak oranını düşürmek ve vatandaşlarımıza daha sağlıklı su temin etmek için 2 bin 200 kilometre yeni içme suyu hattı yaptık. İçler acısı halde olan binden fazla içme suyu depomuzu baştan aşağıya yeniledik ve depolarımıza 1.144 adet otomatik klor dozaj pompasının montajını gerçekleştirdik. Bu çalışmalara ek olarak 404 adet yeni sondaj açtık. Tabi ki vatandaşlarımızın suyu tasarruflu ve bilinçli kullanması, tarımsal sulamanın içme suyu ile yapılmaması için gereken tedbirleri almalıyız. Hem ülkemiz hem de Manisa’mız açısından su kaynaklarımız kritik seviyelerde. Bugünkü Genel Kurulumuzda da içme suyunun sürekliliğini sağlamak ve evlatlarımıza daha güvenli bir gelecek inşa etmek için hayata geçirmeyi planladığımız Tarifeler Yönetmeliği’ndeki değişiklikleri siz değerli meclis üyelerimiz ile paylaşacağız.” dedi.