YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Manisa merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

29.09.2021 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Manisa'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesör ardışık aranması ve örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Manisa'nın Kula ilçesi ile İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler F.K, M.K, İ.Ş, A.S.A. ve M.Ü. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere de el konuldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyorBu horoz kendini ‘papağan’ sanıyor: Hiç aşağı inmiyor
4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı4 yaşında sokak ortasında vahşeti yaşadı! Kopan kulağına 300 dikiş atıldı
Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyaretAmpute Futbol Milli Takımı'ndan Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Anahtar Kelimeler:
fetö polis Gözaltı Şüpheli

Manisa Namaz Vakitleri 30 Eylül Perşembe

İmsak
05:36
Sabah
06:57
Öğle
13:06
İkindi
16:26
Akşam
19:04
Yatsı
20:20
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan panelvandaki 5 kişi yaralandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Kasımpaşa-Konyaspor maçının ardından

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Denizlispor-Yılport Samsunspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.