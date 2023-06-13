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Manisa merkezli suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

13.06.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Balıkesir, Konya ve Osmaniye'de 53 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Yaklaşık 200 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramalarda 35 tabanca ve tüfek, 15 bin fişek, 80 kilogram kaçak tütün, 4 sikke ile uyuşturucu kullanma aparatı ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Haklarında "Kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak,
görevi kötüye kullanma ve silah ticareti" suçlamasıyla soruşturma açılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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