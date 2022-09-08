Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Ekipler gece boyunca müdahale ettikleri yangını, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri, 4 TOMA, 22 itfaiye ekibi müdahale etmiş, alevlerin yaklaştığı kırsal Heciz Mahallesi'nde bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşınmıştı.

Ayrıca Soma'da dün öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarında çıkan diğer orman yangını da ekipler tarafından söndürülmüştü.

