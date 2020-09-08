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Manisa TÜRKAV İl Temsilciliğine Dr. Ali Yurddaş atandı

MANİSA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Manisa İl Temsilciliğine Dr.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Manisa İl Temsilciliğine Dr. Ali Yurddaş atandı. Vakfın Manisa Şubesinde düzenlenen törenle Yurddaş’a temsilcilik belgesi TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından takdim edildi.
Kısa adı TÜRKAV olan Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Manisa İl Temsilciliğine Dr. Ali Yurddaş atandı. Vakfın Manisa Şubesinde düzenlenen törenle Yurddaş’a Temsilcilik Belgesi takdim edildi. Törene, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, Vakfın genel başkan yardımcıları ve vakıf üyeleri katıldı.
MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, vakfın çok önemli bir misyonu temsil ettiğine dikkat çekerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da vakfın başarılı çalışmalara imza atacağına olan inancını dile getirdi.
TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ise, TÜRKAV’ın bürokrasideki öneminden bahsetti. 15 Temmuz sonrası kamudaki her bir memurun ne kadar önem taşıdığının çok iyi anlaşıldığını ve kamuda ülkücülerin her alanda olduğu gibi nasıl büyük bir öneme sahip olduğunun görüldüğünü ifade etti. TÜRKAV Manisa İl Temsilcisi Dr. Ali Yurddaş ise şunları söyledi: “Liderimizin işaret ettiği doğrultuda TÜRKAV Manisa olarak devletimizin birliği ve dirliği için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz. Eleştirip duran değil, çalışıp koşturan olacağız.”
Yapılan konuşmaların ardından Yurddaş’a temsilcilik belgesi TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz ile MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay tarafından takdim edildi.

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