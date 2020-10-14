YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

Manisa Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

MANİSA HABERLERİ  | 14.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği, Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği adını kullanarak yardım adı altında para toplanmasıyla dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.Manisa Valiliği, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Manisa Valiliği, Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği adını kullanarak yardım adı altında para toplanmasıyla dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.
Manisa Valiliği, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği adını kullanarak vatandaşlardan yardım adı altında para toplandığı belirtilen açıklamada, "Dönem dönem Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Manisa Valisi ve Manisa Valiliği’nin adına arayarak yardım toplama talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı Ünlü isim paylaştı! Takipçileri onu tanımakta zorlandı
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Dünyanın en iyi 500 zeytinyağı listesine Türkiye’den 9 marka girmeyi başardı
Ankara ıhlamur kokacak
Ankara ıhlamur kokacak
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Elazığ’da 10 ayrı suç kaydı olan kombi hırsızı yakalandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Beytüşşebap’ta toprak yollar asfaltlandı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Zeytinde erken hasat uyarısı
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü
Ambulans şoförü koronavirüse yenik düştü

Manisa Namaz Vakitleri 14 Ekim Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:12
Öğle
13:01
İkindi
16:09
Akşam
18:41
Yatsı
19:57

Manisa Nöbetçi Eczaneler14 Ekim Çarşamba

Çağrı Eczanesi
Merkez
Pelin Akkaya Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Turgutlu
Uzun Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Yeni Coşkun Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü 15 günlük faaliyet raporunu açıkladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Evinde ölü bulunan genç öğretmen toprağa verildi
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Somalı maden şehidi çocuklarından EBA'ya ulaşamayan arkadaşlarına destek
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında kalan genç sürücü ağır yaralandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.