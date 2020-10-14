Manisa Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı

Manisa Valiliği, Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği adını kullanarak yardım adı altında para toplanmasıyla dolandırıcılık yapanlara karşı uyarıda bulundu.

Manisa Valiliği, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Vali Yaşar Karadeniz ve Manisa Valiliği adını kullanarak vatandaşlardan yardım adı altında para toplandığı belirtilen açıklamada, "Dönem dönem Manisa Valisi ve Manisa Valiliği adı kullanılarak yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapılmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, Manisa Valisi ve Manisa Valiliği’nin adına arayarak yardım toplama talebinde bulunan şahıslara itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.

