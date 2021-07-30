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  4. Manisa Valiliğinden Turgutlu'da yakalanan iki teröriste ilişkin açıklama:

Manisa Valiliğinden Turgutlu'da yakalanan iki teröriste ilişkin açıklama:

30.07.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değil"

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesinde yakalanan PYD/PKK'lı iki teröristin, mevcut orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, şüphelilerin istihbarat çalışmaları sonucu yakalandığı belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında bu operasyonla ilgili olarak "orman yangınlarının şüphelilerinin yakalandığı" haberleri yayımlandığı belirtilen açıklamada, "Terör operasyonu neticesinde gözaltına alınan şahısların devam eden orman yangınlarıyla irtibatlı olduklarına dair herhangi bir bilgi ya da bulgu söz konusu değildir." ifadelerine yer verildi.

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