Manisa Valisi Deniz'den deprem açıklaması:

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor." dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesini ziyaret eden Deniz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralanıp hastanelere başvurduğunu, bu yaralıların da taburcu edildiğini söyledi.

Deniz, Musalar ve Selçikli mahallelerinde ise bazı binalarda göçükler ve çatlakların tespit edildiğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

- "Evlere girilip girilmemesi kararı yarın verilecek"

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade eden Vali Deniz, şu bilgileri verdi:

"Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu anda hızlı bir şekilde hem belediyelerimizin hem de AFAD'ın imkanlarıyla meydanlarda çadır kuracağız. Vatandaşlarımızın üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çatlak olan evlere girmesini çok arzu etmiyoruz. Yarın teknik çalışma yapılacak evlere girilip girilmesiyle ilgili karar o zaman verilecek. Belki boşaltmamız gereken evler de olabilir. Ama şu anda çok ciddi bir durum görünmüyor. İlk gelen bilgilere göre 15 civarında binada çatlak var."

