YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa Valisi Deniz'den deprem açıklaması:

Manisa Valisi Deniz'den deprem açıklaması:

MANİSA HABERLERİ  | 23.01.2020 01:34 | Son Güncelleme

"Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor"

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor." dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesini ziyaret eden Deniz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ana kadar sadece 4 vatandaşın yaşadığı panikle hafif şekilde yaralanıp hastanelere başvurduğunu, bu yaralıların da taburcu edildiğini söyledi.

Deniz, Musalar ve Selçikli mahallelerinde ise bazı binalarda göçükler ve çatlakların tespit edildiğini belirterek, devletin tüm imkanlarıyla bölgede olduğunu bildirdi.

- "Evlere girilip girilmemesi kararı yarın verilecek"

Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade eden Vali Deniz, şu bilgileri verdi:

"Allah'a şükür can kaybımız ve ciddi bir yaralımız yok. İlk etapta duyduğumuzda hepimiz endişeliydik. Şimdi burada çadır kuracağız, çünkü hava çok soğuk ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Şu anda hızlı bir şekilde hem belediyelerimizin hem de AFAD'ın imkanlarıyla meydanlarda çadır kuracağız. Vatandaşlarımızın üşümemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çatlak olan evlere girmesini çok arzu etmiyoruz. Yarın teknik çalışma yapılacak evlere girilip girilmesiyle ilgili karar o zaman verilecek. Belki boşaltmamız gereken evler de olabilir. Ama şu anda çok ciddi bir durum görünmüyor. İlk gelen bilgilere göre 15 civarında binada çatlak var."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Kamu yararı için Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışacaklarKamu yararı için Manisa Büyükşehir Belediyesinde çalışacaklar
Başkan Kayda, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ı ağırladıBaşkan Kayda, MHP Grup Başkanvekili Akçay’ı ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Deniz Deprem Manisa musalar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 23 Ocak Perşembe

İmsak
06:51
Sabah
08:16
Öğle
13:27
İkindi
16:05
Akşam
18:27
Yatsı
19:48

Manisa Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Can Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Şenkal Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Özer Su Eczanesi
Turgutlu
Ezgi Eczanesi
Akhisar
İldeniz Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Manisaspor’da görev dağılımı yapıldı

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Selendili öğrencilerin karne sevinci

Dev lahanayı görenler inanamadı

Dev lahanayı görenler inanamadı

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Salihli’de 2019 yılında bin 282 çift evlendi

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Turgutlu'da Yeni Yılın İlk Trafik Cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.