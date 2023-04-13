Manisa ve İzmir'deki suç örgütüne yönelik operasyonda 25 şüpheli tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 37'sinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u serbest bırakıldı. Hakimliğe çıkarılan 27 şüpheliden 25'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir ve Manisa'da düzenlenen operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "resmi belgede sahtecilik", "rüşvet ve özel belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarını işlediği öne sürülen 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

