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Manisa'da 110 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar ele geçirildi

MANİSA HABERLERİ  | 14.12.2020 22:11 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince uyuşturucu satışıyla mücadele kapsamında ilçedeki bir otelde kaldığı tespit edilen V.B.Ç (27) isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan V.B.Ç'nin üzerinden sakız kutusu içerisinde 23 gram sentetik uyuşturucu, Turgutlu'daki evinde ise narkotik köpeği ile yapılan aramada 87 gram sentetik uyuşturucu ile 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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