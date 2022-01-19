Manisa'da 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil devrildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ile 14 yaşındaki kuzeni yaralandı.

Azimli-Hacıharmanlı yolunda ilerleyen B.Y. (12) yönetimindeki 45 HB 5009 plakalı otomobil, yoldan çıkıp devrildi.

Kazada B.Y. ile otomobilde bulunan kuzeni O.Y. (14) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki çocuk, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin B.Y'nin babasına ait olduğu öğrenildi.



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