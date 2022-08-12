Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası

MANİSA (AA) - Salihli ilçesinde 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü öne sürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece geç saatlerde 4 kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sabah da site içerisinde 11 kedi ile sahipli bir köpeğin ölüsünü buldu.
Hayvanların zehirlenmiş olabileceğini öne süren site sakinleri, polise başvurdu.
Bölgede inceleme yapan Salihli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ölen hayvanlardan numune aldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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