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Manisa'da 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü iddiası

12.08.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

MANİSA (AA) - Salihli ilçesinde 15 kedi ile 1 köpeğin zehirle öldürüldüğü öne sürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir sitede gece geç saatlerde 4 kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sabah da site içerisinde 11 kedi ile sahipli bir köpeğin ölüsünü buldu.

Hayvanların zehirlenmiş olabileceğini öne süren site sakinleri, polise başvurdu.

Bölgede inceleme yapan Salihli Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri ölen hayvanlardan numune aldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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