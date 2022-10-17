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Manisa'da 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı

17.10.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 15 yaşındaki çocuk sürücüye 9 bin 286 lira ceza uygulandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 15 yaşındaki sürücü O.A'ya trafikte 5 farklı kural ihlalinden 9 bin 286 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bir sürücünün tehlikeli şekilde araç kullanarak park halindeki diğer araçlara çarptığı ihbarı üzerine Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 UZ 677 plakalı otomobili takibe aldı.

Kısa bir süre sonra ekiplere denk gelen sürücü "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından İstasyon Mahallesi Kamilbey Sokak'ta otomobili terk edilmiş halde bulan ekipler, sürücünün 15 yaşındaki O.A. olduğunu belirledi.

Ekipler, çocuk sürücüye trafikte 5 farklı kural ihlali yaptığı gerekçesiyle toplam 9 bin 286 lira ceza uyguladı.

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Manisa Alaşehir trafik cezası

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