Manisa’da 160 litre kaçak içki ele geçirildi

MANİSA (AA) - Manisa’nın Akhisar İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri Kayalıoğlu Mahallesi'nde kaçak alkol üretimi yapan şüphelilerin ev ve depolarına düzenlediği baskında 160 litre kaçak içkiye el koydu.

Gözaltına alınan M.A. (72) ile S.T'nin (65) işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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