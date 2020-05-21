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Manisa'da 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü

MANİSA HABERLERİ  | 21.05.2020 01:52 | Son Güncelleme

Manisa'da 17 yaşındaki kız, pompalı tüfekle öldürüldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki kız çocuğu, pompalı tüfekle öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ceren Kultaş (17), arkadaşının kullandığı otomobil ile İzmir-Ankara kara yolu Taytan Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldi.

Arkadaşının otomobili yıkadığı sırada cep telefonu ile konuşan Kultaş'a, konuşmanın ardından motosiklet ile akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz bir kişi pompalı tüfekle 3 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, cinayet zanlısının yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

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