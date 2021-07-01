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Manisa'da 2 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

01.07.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 2 uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre girişinde bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, yaklaşık 30 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen hammaddeyle yaklaşık 30 kilogram sentetik kannabinoid üretilebileceği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Salihli ilçesinde de Gaziler Mahallesi'nde 19 adres ve bir otomobile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aramalarda 305 gram uyuşturucu, 67 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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