YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Manisa'da 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Manisa'da 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

06.09.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 3 DEAŞ şüphelisi yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'a yönelik operasyonda, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde terör örgütü adına çalıştıkları, geçmişte Suriye ve Irak'ta örgüt faaliyetlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu H.O, Irak uyruklu M.H.A. ve Türk vatandaşı A.K. gözaltına alındı.

Evlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konulan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da üniversite öğrencisi kız eski erkek arkadaşı tarafından silahla ağır yaralandıManisa'da üniversite öğrencisi kız eski erkek arkadaşı tarafından silahla ağır yaralandı
Denizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye olduDenizli'de 76 kişi Büyük Birlik Partisine üye oldu
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştıŞehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin acı haberi ailesine ulaştı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa DEAŞ

Manisa Namaz Vakitleri 6 Eylül Salı

İmsak
05:12
Sabah
06:37
Öğle
13:14
İkindi
16:50
Akşam
19:41
Yatsı
21:00
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

310 metrelik binaya yarı çıplak tırmandı! Zirveden paylaşınca...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.