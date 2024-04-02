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Manisa'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

AA AA
02.04.2024 12:18
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün hafif ticari aracın sabun yüklü tıra arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı 4 oldu.

Manisa'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisindeki kazada yaralanan ve kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin, yaşam savaşını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Ardes Aras Çekin'in kazada ölen Halime Yıldız Çekin'in oğlu, Nadi Çekin ile Alime Çekin'in ise Ardes Aras Çekin'in babasının amcası ve yengesi olduğu öğrenildi.

OLAY

Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarpmış, sürücü Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin (30) yaşamını yitirmişti.

Ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin hastaneye kaldırılmıştı.

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