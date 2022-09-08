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Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

08.09.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Mimar Sinan Bulvarı'nın Manisa Polis Evi çıkışı önünde aynı yöndeki 3 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki Ahmet T. (30), Kürşat B. (22), Abdullah F. (25) ve İsmail T. (70) yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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