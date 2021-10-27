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Manisa'da 5 yıldır aranan hükümlü tedavi için geldiği hastanede yakalandı

27.10.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da 5 yıldır aranan hükümlü tedavi için geldiği hastanede yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'da, hakkında kesinleşmiş 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, tedavi için geldiği hastanede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Turgutlu ilçesinde 2016 yılında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 16 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası verilen S.S. (21) adlı kişinin bir rahatsızlığından dolayı Manisa Şehir Hastanesine başvurduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri, hastanedeki tedavisi tamamlanan hükümlüyü gözaltına aldı.

Yaklaşık 5 yıldır aranan S.S, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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